Амстердам, , 21:11 — REGNUM

Член парламента Нидерландов от социал-демократической Партии Труда Лилиан Плаумен (Lilian Ploumen) собирается отправиться в США чтобы встретится с местными политиками и обсудить с ними новые противоабортные законы, принятых в последнее время в ряде южных штатов США. По словам, она таким хочет показать американским женщинам что «мы на их стороне». С этой же целью Плаумен организовала в Нидерландах петицию, в которой высказывается солидарность с американскими женщинами. Петицию она собирается вручить американским политикам во время своего визита.

С 2012 по 2017 г. Плаумен была министром международной торговли и международного сотрудничества. После того как новоизбранный президент Трамп подписал закон, запрещающий использование американских госсредств на поддержку международных организаций которые пропагандируют и осуществляют аборты, Плаумен основала международную организацию под названием «She decides» («Она решает»). Целью себе эта организация поставила реализацию доступа к и распространение знаний о безопасных абортах.

Стоит отметить что в Нидерландах, в частности, в прогрессивных кругах, принято считать страну примером для остального мира в виду её политики в области мягких наркотиков, равноправия гомосексуалистов, а также аборта и эвтаназии. Из такого представления о своей стране вытекает мысль о необходимости пропагандировать прогрессивные голландские ценности за рубежом.