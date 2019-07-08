Нур-Султан, 8 июля 2019, 21:01 — REGNUM
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстан проводит работу по разработке государственной программы в области управления твердыми бытовыми отходами, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева. отметил, что в настоящее время в Нур-Судтане сортируют 14% отходов, тогда как в регионах этот показатель еще ниже.
Согласно документу, уровень переработки твердых бытовых отходов планируется довести до 40% к 2040 году. В настоящее время раздельный сбор отходов введен лишь в 25% населенных пунктах Казахстана.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что на территории республики действует 3 тыс. полигонов твердых бытовых отходов, из которых 82% не соответствуют экологическим нормам.
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