Нур-Султан, , 21:01 — REGNUM

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстан проводит работу по разработке государственной программы в области управления твердыми бытовыми отходами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева. отметил, что в настоящее время в Нур-Судтане сортируют 14% отходов, тогда как в регионах этот показатель еще ниже.

Согласно документу, уровень переработки твердых бытовых отходов планируется довести до 40% к 2040 году. В настоящее время раздельный сбор отходов введен лишь в 25% населенных пунктах Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что на территории республики действует 3 тыс. полигонов твердых бытовых отходов, из которых 82% не соответствуют экологическим нормам.

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