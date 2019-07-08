Североморск, Мурманская область, , 20:21 — REGNUM

Минобороны РФ продолжает ликвидировать последствия загрязнения арктических берегов — с середины июня экологический взвод Северного флота собрал, спрессовал и подготовил к отправке на материк около 100 тонн металлолома на острове Котельный. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

Всего за летний период 2019 года с острова планируется вывезти более 300 тонн лома.

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора — это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых, толстостенных — в 3−4 раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ намерено завершить все работы по ликвидации ущерба Арктике в местах пребывания войск в 2020 году. В конце прошлого года план по очистке территорий был выполнен на 91%