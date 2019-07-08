Туркестан, Казахстан, , 21:01 — REGNUM

По подозрению в распространении ложной информации о событиях в Арыси Туркестанской области Казахстана правоохранительные органы задержали 10 человек. Об этом 8 июля заявил руководитель департамента полиции региона Кайрат Дальбеков на совещании в акимате (администрации) региона, сообщает издание Informburo.

По его словам, со всеми задержанными проведена разъяснительная работа. По четырем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Распространение заведомо ложной информации». Глава Туркестанской области Умирзак Шукеев подчеркнул, что информация о работе, проводимой в Арыси, должна быть открытой и достоверной.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля полиция Чимкента задержала двух женщин, подозреваемых в распространении ложных сообщений о готовящемся взрыве бомбы. Полицейские призвали не распространять ложную информацию в социальных сетях и мессенджерах.

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