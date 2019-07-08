Пекин, , 20:12 — REGNUM

В пекинском университете Цинхуа открылся очередной, восьмой Всемирный форум мира, сообщает 8 июля Синьхуа, отмечая, что его открыл и на нём выступил заместитель председателя КНР Ван Цишань.

Указав на великие свершения китайского народа после образования в 1949 году КНР, Ван Цишань отметил, что темпы современного развития страны отражают перспективу великого возрождения китайской нации. При этом КНР, по его словам, неотделима от остального мира и будет идти по пути мирного развития и не собирается претендовать на роль гегемона и проводить политику экспансии.

В современных условиях глубоких перемен в мировом порядке Китай поддерживает создание международных отношений нового типа, включая формирование сообщества единой судьбы человечества, объединенного принципами многосторонности и взаимных обменов различных цивилизаций.

Ван Цишань призвал участников форума к убежденности в мирном развитии планеты, в рамках которого только и возможно построение по-настоящему справедливого и эффективного мирового порядка.