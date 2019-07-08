Берёзовский, Свердловская область, , 20:00 — REGNUM

В свердловском городе Берёзовском пойманы две девушки-подростки, которые покушались на торговлю наркотиками. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Они купили синтетический наркотик массой около четырёх граммов и приготовили его к продаже. Затем юные дамы рассовали часть нарковещества по тайникам.

Все партии наркотика изъяли сотрудники полиции. А девушкам теперь грозит до десяти лет колонии.

Возможно, юные свердловчанки стали одними и жертв наркобарыг, которые активно вербуют представителей подрастающего поколения в свои сети. Как правило, они обещают им работу за большие деньги и при этом «гарантируют» безопасность. Впрочем, как ранее заявлял один из известных на Урале адвокатов Сергей Колосовский, как правило, рано или поздно всех «закладчиков» задерживают. «Лёгкие деньги» в итоге оборачиваются тяжёлыми сроками — до 20 лет колонии.

Юрист отмечает, к нему всё чаще обращаются как к адвокату родственники тех молодых людей, которые попались на распространении наркосредств. Он предупреждает, что за один коробок курительной смеси можно угодить в колонию на много лет, и призывает родителей уберечь своих детей от «заманчивых» предложений.