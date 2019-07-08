Нью-Дели, , 21:47 — REGNUM

Исследования индийских СМИ показали, что ожидаемая продолжительность жизни в Индии увеличилась почти в два раза. По сравнению с 1950−55 гг. данный показатель увеличился на 32 года.

Омовения © Айтен Юран

По данным официальной статистики, в 1950-м году продолжительность жизни индийцев составляла 37 лет, в то время как по состоянию на 2019 год, она увеличилась до 69 лет.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», подобная тенденция наблюдается не только в Индии, но и в других развивающихся странах. Основными причинами увеличения считается повышение уровня медицинского обеспечения в этих странах, уровня санитарии, а также расширение масштаба правительственных программ здравоохранения.

Индийские специалисты помимо повышения улучшения доступа к медицинским услугам, а также вакцинации, отмечают улучшение общего уровня жизни индийцев. Данные факторы поспособствовали уменьшению уровня детской смертности и количества смертей среди жителей в возрасте от 25 до 35 лет.