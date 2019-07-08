Нальчик, , 19:16 — REGNUM

Следствие предъявило обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии. Все они подозреваются в участии в преступном сообществе и получении взяток в особо крупном размере. Одному из полицейских обвинение предъявлено заочно, так как он срылся от следствия и объявлен в международный розыск, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе СКР.

Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, руководил преступным сообществом заместитель начальника управления ГИБДД по Кабардино-Балкарии. В группу входили представители руководства управления, а также действующие и бывшие сотрудники ГИБДД и МВД. Сумма взяток, которые они получили в течение в 2017—2018 годов, составила не менее 42 млн рублей.

Денежные средства брались за покровительство в незаконной перевозке спиртосодержащей продукции по территории КБР. Несколько членов преступного сообщества уже заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дают признательные показания.

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Как сообщало ИА REGNUM деятельность преступной группы в МВД Кабардино-Балкарии, которая занималась взяточничеством на дорогах республики, была пресечена в мае 2019 года.