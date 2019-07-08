Тегусигальпа, , 19:29 — REGNUM

Министр по правам человека Гондураса Карла Куэва призвала жителей страны присоединиться к профилактике лихорадки денге, которая за 2019 г. уже унесла жизни более 40 гондурасцев. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Министр добавила, что «вирус образца 2019 г. более агрессивен, поскольку изменился его штамм и большинством его жертв являются несовершеннолетние младше 15 лет, что вызывает тревогу».

Куэва подчеркнула, что «требуются усилия не только со стороны властей, но и со стороны общественности».