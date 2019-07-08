Иерусалим, , 19:29 — REGNUM

В многих регионах Израиля 7 тюля прошли протесты против насилия в детских садах и яслях. Поводом к этому стали участившиеся случаи издевательств со стороны воспитателей в дошкольных учреждениях. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Акции протеста прошли в Тель-Авиве, Хайфе и других городах Израиля. В Иерусалиме демонстранты собрались возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В общей сложности в митингах приняли участие несколько тысяч родителей.

Участники протестов требовали реформировать систему частных детских садов, а именно — передать эти учреждения под контроль министерства образования. На данный момент контроль за частными дошкольными учреждениями осуществляет министерство труда и социального обеспечения.

Примечательно, что акции протеста прошли в день объявления обвинения воспитательнице из города Рош а-Аин в издевательствах над детьми.