Рига, , 18:15 — REGNUM

На проблему нехватки кадров в латвийской гражданской авиации указывает доктор юридических наук Янис Грасис в газете Latvijas Avīze, сообщает «Голос Балтии».

С этой проблемой сталкиваются не только в Латвии — по данным международного агентства Eurocontrol, в 2018 году число задержек авиарейсов выросло на 105%, из них более 60% были связаны с нехваткой работников нужной квалификации.

Согласно правилам, установленным Кабинетом министров Латвии, для авиадиспетчеров установлено требование знания латышского языка на уровне С1, то есть — на высшем уровне. При этом рабочий язык авиадиспетчеров во всём мире — английский.

В связи с тем, что в большинстве стран Европы нет законодательных норм об обязательном знании авиадиспетчерами государственных языков, а передвижение рабочей силы внутри Евросоюза свободное, Латвия рискует остаться без авиадиспетчеров. Диспетчеры, работающие в Государственном агентстве «Латвийское воздушное сообщение», могут найти себе работу где угодно в Европе, но привлечь специалистов на такую работу в Латвию из других стран, по понятным причинам, невозможно.

Поскольку подготовка авиадиспетчера занимает около двух лет и стоит 80 тысяч евро, Янис Грасис рекомендует правительству отменить норму об обязательном знании диспетчерами латышского языка.