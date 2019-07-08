Севастополь, 8 июля 2019, 17:38 — REGNUM
Власти Севастополя проведут инвентаризацию старых защитных сооружений гражданской обороны для их дальнейшего сохранения и более рационального использования. Соответствующее постановление приняло 8 июля правительство города, сообщил журналистам и.о. вице-губернатора Владимир Татарчук.
Как сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией для полуострова одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе.
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