Севастополь, , 17:38 — REGNUM

Власти Севастополя проведут инвентаризацию старых защитных сооружений гражданской обороны для их дальнейшего сохранения и более рационального использования. Соответствующее постановление приняло 8 июля правительство города, сообщил журналистам и.о. вице-губернатора Владимир Татарчук.

Балаклавский подземный музейный комплекс Марина Каширская © ИА REGNUM

«Бомбоубежища, противорадиационные укрытия двойного назначения спроектированы и построены для эксплуатации в военное и мирное время. Их необходимо рационально использовать, не снижая их защитных свойств и готовности к приёму укрываемых», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией для полуострова одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе.

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