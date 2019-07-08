Ярославль, , 17:34 — REGNUM

8 июля в Ярославле состоялось Всероссийское совещание уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совещание уполномоченных в Ярославле Duma.yar.ru

В нем принимают участие региональные детские омбудсмены, представители органов власти и общественности, а также уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

В Ярославской областной думе уполномоченные обсудили реализацию в регионах федерального проекта «Безопасность детства».

«Сегодня на нашем совещании присутствуют не только уполномоченные по правам ребенка из регионов, но и представители руководства области, а также правоохранительных органов, ответственных за безопасность, духовенство. Наверное, именно в таком составе мы и сможем найти ответы на вопросы, которые сегодня стоят перед нами, — сказала Анна Кузнецова. — Когда мы объявляли акцию «Безопасность детства», мы не ожидали такого развития событий. Мы не предполагали, что она приобретет такие масштабы, что столько неравнодушных родителей, волонтеров и добровольцев захочет принять в ней участие».

По словам Анны Кузнецовой, в прошлом году за лето участник проекта проверили более 400 тысяч объектов. Активно эта работа велась и в Ярославской области при участии Совета отцов.

«Летняя акция «Безопасность детства» у нас в прошлом году плавно перешла и на зимнее время. Мы проводили большую работу в отношении снижения показателей несчастных случаев в результате выхода на лед и обращения с пиротехникой» — рассказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

С докладами на совещании выступили начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров, начальник Управления МВД по Ярославской области Андрей Липилин, руководитель следственного управления СК России по Ярославской области полковник юстиции Александр Соболев.

Руководитель регионального следственного управления отметил необходимость обратить особое внимание прежде всего на профилактику детского травматизма в период летнего отдыха. В частности, он предложил создать специализированную профилактическую программу на телевидении.

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