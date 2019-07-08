Калуга, 8 июля 2019, 17:29 — REGNUM

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ОМВД России по Боровскому району. Они подозреваются в получении взятки в значительном размере. Об этом 8 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Александр Михеев.

Районные полицейские подозреваются во взяточничестве
Районные полицейские подозреваются во взяточничестве
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Следователь следственного отдела и оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Боровскому району получили от местного жителя 100 тысяч рублей в качестве взятки за отказ в возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции были задержаны на месте преступления в ходе оперативного эксперимента при получении второй части взятки в размере 60 тысяч рублей. При осмотре места происшествия денежные средства обнаружены и изъяты.

«Следствие инициировало вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайства следователя удовлетворены судом, и в ближайшие два месяца сотрудники будут находиться в следственном изоляторе. Одновременно следователи провели обыски в служебных кабинетах подозреваемых и по месту их жительства, допросили свидетелей, изъяли необходимые документы. Расследование уголовного дела продолжается. Преступление было выявлено подразделением собственной безопасности УМВД России по Калужской области», — сказал Александр Михеев.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, подразделением собственной безопасности регионального управления полиции ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт получения взятки двумя сотрудника районного отдела полиции.

Руководством УМВД России по Калужской области по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивами, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.