Горно-Алтайск, , 17:16 — REGNUM

Врачи узких специальностей в составе оснащённого профессиональным медицинским оборудованием автопоезда «Здоровья» с 8 июля начал работу в отделённых районах Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне старт новому социальному проекту дал врио главы республики Олег Хорохордин. Он сообщил, что пришёл к выводу о необходимости незамедлительных мер по повышению доступности медпомощи после посещения ряда муниципальных образований Алтая. «Один из основных запросов — нехватка медицинских кадров. Данный проект поможет решить проблемы по медобслуживанию уже сейчас», — сказал Хорохордин.

Ещё до запуска автопоезда в районах Алтая был проведён мониторинг обеспеченности медицинскими кадрами и доступности помощи для людей. На основании полученных данных комплектовался сам поезд — в него вошли кардиолог, онколог, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, рентгенолог и врач УЗИ-диагностики, а также детские врачи: кардиолог, гинеколог и невролог. Автопоезд состоит из флюорографической установки на базе «КамАЗа», передвижного ФАПом, микроавтобусами с аппаратом УЗИ, электрокардиографом, оборудованием для проведения лабораторных и рентгенологических исследований.

В своём официальном Инстеграм-аккаунте Олег Хорохордин подчеркнул, что выезд такого количества высококвалифицированных специалистов в районы организован в Республике впервые.

«Одна из основных моих задач — добиться максимальной доступности медицинской помощи для каждого жителя. Предстоит много и системно работать, и старт такого масштабного проекта — первый шаг к этому!» — заявил врио главы Республики Алтай.

https://www.instagram.com/p/Bzm04−4phTF/

Как передаёт ГТРК «Эл Алтай», около 30 специалистов посетят самые отдалённые населённые пункты республики, и такая практика теперь в республике будет постоянной. Работать с пациентами врачам помогают волонтёры-медики. В интервью телекомпании одна из них, Арина Архипова, призналась, что для неё это «большая возможность поработать с мастерами своего дела».

Правительство Республики Алтай опубликовало график работы автопоезда «Здоровье». 8 июля он будет работать в Усть-Коксинской районной больнице, 9 июля — в с. Катанда, 10 июля — в с. Амур, 11 июля — в с. Усть-Кумир, 12 июля — в Черно-Ануйской участковой больнице, 13−14 июля — в с. Усть-Кан. С 21 июля врачи узкой специализации отправятся в Кош-Агач, Улаган и Акташ, с 4 августа — в Онгудайском и Шебалинском районах, с 18 августа — в Чойском и Турочакском районах, в начале сентября — в Чемальском и Майминском районах.

Ранее Олег Хорохордин поставил перед республиканским правительством задачу «сделать все возможное, чтобы жители всех районов республики могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь уже сейчас». «Каждый имеет право на внимание врача, вне зависимости от удаленности или труднодоступности места проживания», — заявил он.