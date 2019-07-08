Москва, , 17:03 — REGNUM

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, сообщает пресс-служба ведомства.

Единый консультационный центр будет работать в период с 8 по 22 июля в каждом российском регионе. Граждане могут обратиться к специалистам надзорного ведомства и сотрудникам центров гигиены и эпидемиологии с вопросами, касающимися правил безопасного поведения на отдыхе и прав потребителей при получении туристических услуг.

Кроме этого, в период работы горячей линии любой желающий может получить консультацию об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, отметили в Роспотребнадзоре.

Телефоны горячей линии и адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на официальных сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.