Магнитогорск, Челябинская область, , 17:02 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске умерла избитая мужем мать двух маленьких дочерей. Об этом в соцсетях сообщил её супруг.

Дарья Рубцова впала в кому, из которой уже не вышла. Её похоронят 9 июля.

История стала известна на всю страну весной, когда супруг женщины разместил в соцсетях пост о сборе денег на её лечение. При этом он признал, что сам виноват в болезни жены. По его словам, вернувшись домой после корпоратива, он её избил.

История вышла на федеральный уровень. В частности, о ней рассказали в телешоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Как пишет издание 74.ru, уголовного дела по факту произошедшего не будет. Женщина обращалась в полицию, но позднее забрала своё заявление.