Москва, 8 июля 2019, 16:55 — REGNUM
Роскомнадзор с начала 2019 года изъял из незаконной реализации 32,8 тысячи SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом 8 июля сообщает пресс-служа надзорного ведомства.
«В первом полугодии совместно с МВД мы провели более 1000 рейдов по пресечению незаконной продажи SIM-карт», — говорится в сообщении.
В частности, как уточняется, за указанный период было изъято 14 720 SIM-карт «Билайн», 9705 — МТС, 3491 — «МегаФон», 3516 — Tele2, а также ещё 1412 карт других операторов.
Отмечается, что нарушения были связаны в основном с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления паспорта. Кроме этого, выявлено 343 случая незаконной продажи SIM-карт в интернете.
Информация по всем выявленным нарушениям «направлена в МВД для принятия мер в рамках возложенных на министерство полномочий», сообщают в Роскомнадзоре.