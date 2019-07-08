Москва, , 16:55 — REGNUM

Роскомнадзор с начала 2019 года изъял из незаконной реализации 32,8 тысячи SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом 8 июля сообщает пресс-служа надзорного ведомства.

«В первом полугодии совместно с МВД мы провели более 1000 рейдов по пресечению незаконной продажи SIM-карт», — говорится в сообщении.

В частности, как уточняется, за указанный период было изъято 14 720 SIM-карт «Билайн», 9705 — МТС, 3491 — «МегаФон», 3516 — Tele2, а также ещё 1412 карт других операторов.

Отмечается, что нарушения были связаны в основном с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления паспорта. Кроме этого, выявлено 343 случая незаконной продажи SIM-карт в интернете.

Информация по всем выявленным нарушениям «направлена в МВД для принятия мер в рамках возложенных на министерство полномочий», сообщают в Роскомнадзоре.