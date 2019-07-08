Рим, , 16:54 — REGNUM

Финансовая гвардия Италии оштрафовала перевозчиков мигрантов из неправительственной организации Mediterranea на 65 тысяч евро и наложила арест на их судно, сообщили представители организации в Twitter в понедельник, 8 июля.

Правоохранители обвинили перевозчиков мигрантов в нарушении закона о безопасности и ограничении нелегальной миграции. Судно Alex вопреки закону и указаниям службы береговой охраны доставило в Италию несколько десятков мигрантов из территориальных вод Ливии.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.