Венеция, Италия, , 16:44 — REGNUM

Власти Венеции потребовали немедленного вмешательства министра инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли в ситуацию с пребыванием круизных кораблей в городской лагуне, передает Rainews в понедельник, 8 июля.

В минувшие выходные во время шторма одно из круизных судов едва не врезалось в городскую набережную.

Ранее в Венеции выступили с инициативой ограничить для круизных судов возможность входа в лагуну и обязать их перенаправлять своих пассажиров в город из-за ее пределов.

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