Архангельск, , 16:35 — REGNUM

Новая редакция территориальной схемы обращения с ТКО Архангельской области предполагает установку 15 мусоросжигающих установок — инсинераторов. Об этом на брифинге журналистам заявил региональный министр природных ресурсов Александр Ерулик, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, установки по сжиганию мусора появятся исключительно в отдаленных территориях, где практически отсутствует транспортная доступность.

Александр Ерулик сообщил, что установка инсинераторов не вызвала возражений в муниципалитетах. Более того, он отметил, что представители некоторых поселений просили установить мусоросжигатели, чтобы не накапливать мусор.

«Инсинераторы будут установлены там, где невозможен динамичный вывоз отходов», — подчеркнул министр.

Напомним, планы по установке инсинераторов в Архангельской области вызвали опасения у экологов, считающих, что процесс сжигания непереработанного мусора будет наращивать производство токсичной золы.

«Будет образована зола, это не токсичные отходы. Это отходы 4 и 5 классов, они будут захораниваться на соответствующих полигонах», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Добавим, что согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Архангельской области, где ежегодно производится более 520 тысяч тонн ТКО, появится 51 объект мусорной инфраструктуры, включая три мусороперерабатывающих комплекса и 31 пункт временного накопления отходов.

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