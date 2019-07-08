Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM

Органы следствия СКР по Санкт-Петербургу раскрыли загадочную смерть женщины, тело которой было найдено в ночь на 5 июля под окнами одного из домов по проспекту Солидарности в Невском районе города. Рядом валялся разбитый телевизор и швабра. Случившееся посчитали несчастным случаем, но на самом деле ЧП оказалось убийством по неосторожности.

Как сообщали СМИ, по первоначальной версии, основанной на показаниях некоей местной жительницы, из окна девятого этажа сначала выпал телевизор, а сразу за ним — женщина и мужчина. Женщина якобы ударилась головой об асфальт, а мужчина упал на кусты. Под окнами жилого дома прибывшими сотрудниками полиции было найдено только тело молодой женщины, а мужчина, согласно рассказу очевидицы, «просто встал и ушел».

Так возникло предположение, что пара занималась сексом на подоконнике, случайно вытолкнула телевизор, а затем сама сорвалась вниз. Однако следствие открыло истинную картину случившегося, оказавшуюся еще более трагичной.

Как считает следствие, мужчина, 1990 года рождения, не убедившись в отсутствии под окнами дома людей, выбросил из окна квартиры на девятом этаже телевизор с кинескопическим экраном, упавший на голову проходившей мимо женщине, 1989 года рождения. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, избрана мера пресечения. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили 8 июля в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.