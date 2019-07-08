Красногорск, , 17:21 — REGNUM

Власти Подмосковья уточнят порядок реализации программы социальной ипотеки в регионе осенью 2019 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом областного правительства, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Осенью мы ещё раз актуализируем эту программу с нашими коллегами-депутатами, чтобы было четкое понимание, как молодой или опытный учитель, заслуженный врач или человек, который только начинает свою трудовую деятельность в Подмосковье, может претендовать на льготные программы по жилью», — отметил губернатор.

Он также напомнил, что в регионе существует программа по предоставлению жилья для многодетных семей. Она рассчитана на тех родителей, кто имеет семь и более детей.

Воробьёв также затронул проблему обманутых дольщиков в городе Подольске:

«Там их порядка пяти тысяч, жители беспокоятся, когда они получат ключи от квартир».

Напомним, программа «Социальная ипотека» реализуется на территории Подмосковья с 2016 года. Суть проекта заключается в том, что участник не выплачивает кредит, а платит только проценты, таким образом, базовую стоимость квартиры оплачивает правительство Московской области. Половина от её стоимости выдаётся в виде жилищной субсидии, остальные 50% выплачиваются в течение срока погашения ипотечного кредита. Социальную ипотеку могут получить учителя, врачи, молодые ученые, а с 2017 года также фельдшеры скорой медицинской помощи.