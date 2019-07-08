Рим, , 16:09 — REGNUM

Из центра для приема репатриантов на южной окраине Рима бежали 13 человек, передает Mediaset в понедельник, 8 июля.

По данным итальянских журналистов, постояльцы центра жаловались на качество еды и непредоставление им мобильных телефонов.

Ранее постояльцы этого же центра выражали свое недовольство условиями содержания, в ходе акции протеста они выламывали двери и окна.

Прокуратура Италии начала расследование, по ее данным, один из бежавших — гражданин Алжира — может представлять общественную опасность.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их