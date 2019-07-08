Киев, , 16:13 — REGNUM

49% населения Украины считает, что ради прекращения войны в Донбассе, следует пойти на определённый компромисс, сказано в исследовании, проведённом Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова. Результаты исследования опубликованы 8 июля на официальном сайте фонда «Демократические инициативы».

Граждане Украины считают неприемлемым проведение выборов в Донбассе на условиях, предложенных ДНР и ЛНР (66%), амнистию военнослужащих Народной милиции ДНР и ЛНР (61%) и формирование силовых органов Донбасса исключительно из местных жителей (58%).

Более половины опрошенных категорически против придания русскому языку статуса второго государственного (54%), а также против предоставления Донбассу прав на особенные экономические и политические отношения с Россией (53%).

Согласно данным опроса, восстановление контроля над Донбассом военным путём поддерживают 17% опрошенных. Вопрос прямых переговоров с ДНР и ЛНР поделил общество пополам — 41% «за» и столько же высказались «против».

Опрос на Украине проводился с 13 по 20 июня 2019 года, опрошено 2017 человек старше 18 лет.

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