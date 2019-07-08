Астрахань, , 16:01 — REGNUM

В Астрахани суд вынес приговор местному жителю, который до смерти избил свою родную сестру. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

В Советском районе Астрахани 6 декабря 2018 года 49-летний мужчина поссорился со своей сестрой, начал избивать её руками и ногами, а затем схватил металлическую тележку и продолжил наносить удары. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Ранее мужчина был судим за убийство.

Астраханца признали виновным в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и ограничению свободы сроком на два года.