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Родителям в Южной Корее в среднем приходится ждать по 7,6 месяцев, чтобы отдать своего ребенка в детский сад. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Согласно результатам исследования, проведенного представителями министерства в 2018 году, 33,5% респондентов сообщили, что ожидали своей очереди, чтобы попасть в детский сад.

Известно, что средний срок ожидания увеличился на 0,6 месяца по сравнению с результатами исследования, проведенного в 2015 году.

Известно, что дольше всего приходится ждать места для двухгодовалых детей (43,4%), трехгодовалых детей (37,7%) и пятилетних детей (34,9%).

Кроме того, срок ожидания места для младенцев составляет 6,1 месяц, для годовалых детей — 6,7 месяцев, для двухлетних детей — 7,3 месяца, трехлетних — 7,7 месяцев, четырехлетних — 8,2 месяцев, пятилетних — 8,7 месяцев.

Известно, что 43,9% родителей ждут очереди в государственные детские сады, 25,1% — в частные детские сады, 13,2% — в детские сады на дому.