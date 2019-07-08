Махачкала, , 15:43 — REGNUM

Начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана Абдулгасан Хирасуллаев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств против невиновного человека. Подполковник полиции Верховным судом республики приговорен к полутора годам лишения свободы условно, пишет 8 июля ТАСС.

Установлено, что осуждённый сфальсифицировал в отношении работницы одной из аптек города Хасавюрта результаты оперативно-разыскного мероприятия. На основании липовых материалов против сотрудницы было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Полицейский сделал это, как считает следствие, для улучшения статистических показателей работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичном деянии подозреваются шесть сотрудников отдела полиции по Ленинскому району столицы Дагестана и полка ППСП управления МВД Махачкалы. Установлено, что полицейские применили физическую силу и вынудили гражданина, обратившегося с заявлением о краже у него травматического пистолета, переписать его на заявление об утере. Позже они составили ложные протоколы, по которым выходило, что потерпевший и его товарищ якобы распивали алкоголь в общественном месте и нарушили правила хранения травматического оружия.

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