Рим, , 15:54 — REGNUM

Папа Римский Франциск отслужил мессу специально для мигрантов в Базилике Святого Петра в шестую годовщину своей поездки на Лампедузу (остров), куда за последние годы прибыли десятки тысяч мигрантов из Северной Африки. Тысячи из них погибли в море, не сумев добраться до берега. Об этом передает агентство Reuters.

«Самым слабым и уязвимым нужно помогать, — сказал папа Римский Франциск в своей проповеди. — Это огромная ответственность, от которой никто не освобожден, если мы хотим выполнить миссию спасения и освобождения, в чем Господь призывает нас к взаимодействию».

Месса транслировалась по телевидению, но журналистам и широкой публике не разрешили присутствовать, чтобы сохранить особую атмосферу события. В мероприятии приняли участие около 250 человек, в том числе мигранты, волонтеры и представители церковных групп и других организаций, помогающих мигрантам.

Как передавало ИА REGNUM, с июня 2018 года правительство Италии в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций. За 12 месяцев поток нелегальных мигрантов в страну сократился на 90%.