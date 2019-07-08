Оренбург, , 16:10 — REGNUM

В Оренбуржье из райцентра Переволоцкий вывозят нефтешламовые отходы. Проводится ликвидация последствий ситуации с выбросом нефтешлама, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По словам и. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константина Костюченко, 5−7 июля вывезено 1400 кубических метров нефтешламовых отходов. Для этого понадобилось 48 специализированных автотрейлеров.

Отходы переработки вывозятся за пределы области на специальные лицензированные полигоны для их дальнейшей утилизации. В пресс-службе областного правительства не смогли прояснить, где расположен такой полигон. В одном из контрольно-надзорных ведомств отметили, что опасные отходы вывозят в соседний регион. Конкретный субъект назвать не смогли. Добавим, Оренбуржье граничит с Челябинской, Саратовской, Самарской областями, Татарией и Башкирией, а также Казахстаном.

Сейчас ООО «Велес» осуществляет ликвидацию накопленных жидких фракций отходов, которые также будут вывезены за пределы Оренбуржья на специализированные полигоны.

По данным минприроды региона, с 6 июля от жителей Переволоцкого района не поступало ни одной жалобы на посторонние запахи в атмосферном воздухе.

Напомним, жители Переволоцкого жаловались на зловоние и недомогания. 3 июля в райцентре побывал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Он посетил ряд промышленных объектов — предполагаемых источников экологического ущерба. С собственниками и представителями предприятий прошли переговоры, где главным вопросом стала тема выхода из сложившейся ситуации и решения экологической проблемы.

Когда Паслер покинул Переволоцкий района местные жители вновь почувствовали резкий запах и начали обращаться за медпомощью. 4 июля врио главы региона потребовал принять жесткие меры к нарушителю экологического законодательства. Следственные органы возбудили уголовное дело за загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека. В Переволоцком 3 и 4 июля зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ почти в пять раз. По предварительной информации, это произошло в результате производственной деятельности коммерческого предприятия, расположенного вблизи поселка Переволоцкий. С жалобами на плохое самочувствие в ГБУЗ «Переволоцкая районная больница» обратились несколько жителей поселка, которым поставлен предварительный диагноз «отравление».

5 июля райсуд приостановил деятельность ООО «Велес» на 90 суток. Запрещена эксплуатация технологического комплекса по приему, подготовке и обезвреживанию нефтесодержащих отходов и отходов бурения, расположенного в границах Переволоцкого района. Судебные приставы опечатали и опломбировали въезды на территорию. Въезд на комплекс обеспечен исключительно для транспортировки (вывоза) опасных отходов, в присутствии сотрудников службы судебных приставов.

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