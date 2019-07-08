Астрахань, , 15:25 — REGNUM

В Астрахани 5 июля прошёл митинг в защиту врача-психиатра Александра Шишлова, осуждённого за халатность. По данным организаторов акции, астраханской организации профсоюза «Действие», митинг собрал около 200 участников.

Психиатра ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница» Александра Шишлова признали виновным в халатности, повлекшей смерть человека. В апреле 2017 года врач-психиатр выступил в составе комиссии с инициативой изменить принудительное лечение пациенту, совершившему убийство. Пациента перевели с психиатрического стационара специализированного типа на лечение в амбулаторных условиях. В начале июля пациент покинул заведение, а через два месяца ранил свою родственницу и убил её полуторагодовалую дочь, нанеся 25 ударов ножом. При задержании преступник оказал сопротивление, был ранен и скончался в больнице. Психиатра приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и на два года лишили права заниматься врачебной деятельностью.

Приговор вызвал широкий резонанс. 5 июля в областном центре прошёл митинг в защиту медика. Митинг собрал около 200 участников. Они считают, что психиатр Шишлова был осуждён несправедливо: следствие длилось более года, а свидетельства невиновности медика были проигнорированы следствием и судом.

Под электронной петицией в защиту Шишлова подписались более шести тысяч человек. На защиту медика встали бывший министр здравоохранения Астраханской области Виктор Акишкин и депутат Госдумы Борис Менделевич. Менделевич также заявил, что впервые в рецидиве больного обвинили единственного врача. По мнению депутата, это может привести к тому, что врачи, опасаясь уголовных преследований, будут бояться выписать пациентов, которым лечение в стационаре больше не нужно.