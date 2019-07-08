село Плешаново, , 15:01 — REGNUM

В Оренбургской области суд изменил меру пресечения для обвиняемого в коррупции и незаконном приобретении, хранении боеприпасов чиновника. Домашний арест заменили на заключение под стражу. В СИЗО замглавы Красногвардейского района проведет до 4 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

С ходатайством об ужесточении меры пресечения выступило надзорное ведомство. По его данным, в ходе предварительного слушания установлены многочисленные факты нарушения запретов, возложенных судом на обвиняемого. В частности, прокурор Красногвардейского района выявил факт необоснованного использования обвиняемым сети Интернет в период домашнего ареста. Доказательством послужили сведения о подаче чиновником документов на продление разрешения на оружие через сайт «Госуслуги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый замглавы районной администрации был задержан 15 января в селе Плешаново. По данным силовиков, он получил от местного фермера 2 млн рублей. Взятка предполагала общее покровительство и помощь в решении вопроса по аренде земли. В ходе обыска дома у чиновника администрации района были обнаружены и изъяты 18 патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 мм.

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