Берлин, , 14:55 — REGNUM

После истечения срока своих полномочий в апреле 2020 года гендиректор компании BMW Харальд Крюгер уйдёт со своего поста, не претендуя на продление своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба немецкой автокомпании.

Крюгер заявил, что он хочет использовать свой опыт для новых проектов.

После того, как Крюгер приступил к своим обязанностям, немецкий бренд в 2016 году потерял статус лучшего производителя люксовых машин. Вместо BMW этот статус получила компания Mercedes-Benz. Кроме того, автокомпания под руководством Крюгер затормозила план по производству электрокаров на основе углеродного волокна.

Напомним, в декабре 2014 года Крюгер в срочном порядке был назначен на пост гендиректора BMW. Полностью он вступил в должность только в мае 2015 года, заменив Герберта Дисса, который перешел в конкурирующую автокомпанию Volkswagen.

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