Калуга, , 14:32 — REGNUM

В Калужской области при поддержке региональной Ассоциации предпринимателей создан проект — путеводитель «Туристический гид №1». Как сообщила 8 июля корреспонденту ИА REGNUM президент ассоциации Инна Евсина, путеводитель — это раскладная схематическая карта с информацией об объектах на обратной стороне (краткое описание, координаты и QR код для смартфонов с GPS-модулями) о более чем сотне «интересностей» региона. Цель проекта — развитие внутреннего туризма, а также поддержка малого бизнеса в районах.

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«Задача развития и помощи малому и среднему бизнесу непростая и зачастую государственные программы недостаточно справляются с ней, поэтому наш социально-значимый проект, в том числе, направлен и на данную цель», — отметила Инна Евсина.

Она пояснила, что в путеводители его составители старались делать акцент на малоизвестные и максимально разнообразные достопримечательности (хотя в расчёте на иногородних туристов включены и некоторые широко известные). Все они разбиты на категории: «Усадьбы и храмы», «Гидрология (родники, водопады)», «Геология (пещеры, обнажения)», интересные биогеоценозы, военные памятники, а также памятники промышленной и транспортной архитектуры, археология.

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Проект «Туристический гид №1» был оценен представителями Минэкономразвития РФ на Петербургском экономическом форуме и взят в качестве примера в другие регионы.