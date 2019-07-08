Прага, , 14:36 — REGNUM

В Антарктике появится еще одна охраняемая зона. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству Южной Кореи.

По их словам, Южная Корея совместно с Китаем и Италией создадут 3,3 кв. км охраняемую зону на острове Инэкспрессибл недалеко от южнокорейской научно-исследовательской станции «Чан Бого».

Данное решение было принято во время 42-ого консультативного совещания по Договору об Антарктике, которое проходит в Праге с 1 по 11 июля. Известно, что первая охраняемая зона была создана на острове Кинг-Джордж в 2009 году в 2 км от южнокорейской антарктической станции Седжон.

«Предложение о создании еще одной охраняемой зоны было поддержано всеми. Мы надеемся, что предложение будет одобрено на 43-м Консультативном совещании по Договору об Антарктике, которое состоится в Хельсинках в мае 2020 года», — сообщили представители министерства.

Известно, что территория, предложенная в качестве охраняемой зоной, является местом обитания пингвинов Адели.