Лондон, , 15:30 — REGNUM

В лечебнице для диких животных Tiggywinkles Wildlife города Бакингемшир была спасена найденная на обочине шоссе экзотическая ярко-оранжевая птица. Об этом 8 июля передает телерадиокомпания ВВС.

Было неясно, что случилось с пернатым фениксом.

«Это одно из самых странных происшествий за последнее время!», — написали сотрудники лечебницы Tiggywinkles Wildlife на странице в соцсети Facebook.

По данным сотрудников, птица каким-то образом «облила себя карри или куркумой» и не смогла летать.

Винни, названный так ветеринарами в честь популярного индийского блюда карри «Виндалу», оказался серебристой чайкой.