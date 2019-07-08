Лондон, 8 июля 2019, 15:30 — REGNUM
В лечебнице для диких животных Tiggywinkles Wildlife города Бакингемшир была спасена найденная на обочине шоссе экзотическая ярко-оранжевая птица. Об этом 8 июля передает телерадиокомпания ВВС.
Было неясно, что случилось с пернатым фениксом.
«Это одно из самых странных происшествий за последнее время!», — написали сотрудники лечебницы Tiggywinkles Wildlife на странице в соцсети Facebook.
По данным сотрудников, птица каким-то образом «облила себя карри или куркумой» и не смогла летать.
Винни, названный так ветеринарами в честь популярного индийского блюда карри «Виндалу», оказался серебристой чайкой.