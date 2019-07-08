Париж, , 14:31 — REGNUM

Архиепископ Парижа Мишель Опети заявил, что фактически фонды, ответственные за сбор пожертвований на финансирование ремонтных работ собора Нотр-Дам, располагают 38 млн евро, сообщает Le Figaro.

«Полученные средства оцениваются в 38 млн евро. Это около 10% от обещанной суммы пожертвований», — отметил архиепископ Парижа Мишель Опети в понедельник, 8 июля.

Ранее министр культуры Франции Франк Риестер оценил обещанные пожертвования на реконструкцию собора Парижской Богоматери примерно в 850 млн евро.

«Я уверен. Это то, что мы имеем сегодня. У нас будет больше», — заявил архиепископ, предположив, что для получения средств от крупных доноров потребуется некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар, который уничтожил крышу собора и деревянный шпиль.

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