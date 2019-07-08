Москва, , 14:18 — REGNUM

В настоящее время средняя заработная плата у грузчиков, работающих в аэропорту «Шереметьево» в Москве, составляет 82 тысячи рублей до вычета налогов. Об этом журналистам заявил первый заместитель генерального директора воздушной гавани по производству Андрей Никулин, опровергнув ранее появившиеся в СМИ сообщения о повышении зарплаты грузчиков с 45 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

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Он отметил, что эта информация не соответствует действительности.

«За последний год у нас у грузчиков не было средней зарплаты 45 тысяч. И не было 200 тысяч, — сказал представитель воздушной гавани. — Средняя зарплата — 82 тыс. рублей до вычета налогов, такую сумму получают все, кто задействован в обработке багажа».

Никулин добавил, что случаи выплат сотрудникам около 200 тыс. рублей были, однако они единичные. Он пояснил, что это была материальная помощь с учетом бонусов и с матпомощью.

Напомним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщила, что грузчикам московского аэропорта «Шереметьево» повысили зарплаты почти в пять раз — с 45 тысяч рублей до 200−211 тысяч рублей. Об этом, по данным издания, на совещании в Минтрансе РФ 6 июля заявил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.

Отмечается, что с помощью повышения заработной платы планировалось полностью разрешить возникшую в аэропорту проблему с выдачей багаже к началу июля. Однако такие меры не помогли. Как пояснил Василенко, ситуацию осложнило то, что часть грузчиков запланировала отпуск, ещё часть нашла новое место работы, а на обучение новых грузчиков требуется до двух месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на задержки выдачи багажа после прилёта в аэропорт «Шереметьево» начали поступать в июне. В конце месяца пресс-служба аэропорта подтвердила информацию о том, что, действительно, есть определённые проблемы с выдачей багажа.

Позднее сотрудники сразу двух авиакомпаний рассказали, что за 29 и 30 июня по назначению не было отправлено 9 тысяч единиц багажа. По данному факту прокуратура возбудила административные дела, были уволены несколько руководителей обслуживающей компании. Минтранс ожидает исправления ситуации с багажом к 15 августа.

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