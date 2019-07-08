Калуга, , 14:02 — REGNUM

В Калужской области серьёзной проблемой стало размещения захоронений на землях лесного фонда. Об этом 8 июля заявила на заседании регионального правительства министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании областного правительства выступила министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина Admoblkaluga.ru

По словам калужского министра, в настоящее время на территории области существует 209 кладбищ на землях лесного фонда общей площадью около 180 га. Согласно Лесному кодексу, собственником лесного фонда является Российская Федерация. По действующему законодательству, общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления. Это препятствует поддержанию мест захоронений в нормативном состоянии, так как муниципалитеты не вправе выделять деньги на ремонт и содержание объектов, которые им не принадлежат.

«Для установления правого статуса мест захоронений, расположенных в лесах, министерством инициирована работа по постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых лесными кладбищами, с целью их перевода в категорию «земли населенных пунктов» или «земли особо охраняемых территорий и объектов», — сказала Варвара Антохина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в лесах Калужской области обнаружили порядка 197 незаконных кладбищ общей площадью 200 га. Давность некоторых захоронений исчисляется десятилетиями. Кроме того, около незаконных кладбищ образуются стихийные свалки, что несет угрозу возникновения лесных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужских лесах обнаружили 197 незаконных кладбищ