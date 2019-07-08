Москва, , 13:48 — REGNUM

Увольнение начальника отдела МВД по Басманном району Москвы Сергея Васильева связано с делом Мурата Сабанова, сообщает 8 июля «Медиазона».

По данному делу проводилась служебная проверка. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не назвали причин увольнения Васильева. Ранее стало известно об увольнении начальника отдела МВД по Басманному району Москвы.

Читайте также: Москва, Гоморра, «Яма» и «Горка»: места притяжения или отторжения?

Подозреваемый в серии отравлений и грабежей Мурат Сабанов знакомился с жертвами в центре Москвы в общественных пространствах, в частности, «Яме» на Хохловской площади. По версии следствия, он угощал новых знакомых напитками с сильнодействующими веществами, от которых те теряли сознание. 26 июня суд заключил подозреваемого под стражу.

Появлялась информация, что подозреваемого уже задерживали в июне по подозрению в кражах, но отпустили под подписку о невыезде, после чего преступления продолжились.