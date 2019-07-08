Париж, , 13:40 — REGNUM

Мэр Парижа Анн Идальго хочет сделать город мировой столицей велоспорта, сообщает Le Journal du Dimanche.

«В целом в 2020 году в Париже будет более 1000 км велосипедных дорожек, что на 50% больше, чем сейчас», — заявила мэр Парижа в интервью французскому изданию, настаивая на необходимости пересесть на велосипед.

«Мы предпочли качество количеству. Чтобы обезопасить велосипедистов, мы создали инфраструктуру, предназначенную для езды на велосипеде. Мы использовали охраняемые дорожки. Это касается всех основных артерий, ранее предназначенных только для автомобилей», — добавила Анн Идальго.

Ожидается, что в Париже будет увеличено финансирование на закупку электровелосипедов и создано 17 тыс. парковочных мест к 2020 году.

«Этим летом мы завершим много проектов. Поэтому я говорю парижанам: все на велосипед!» — настаивает мэр Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа заявила, что четыре зоны в городе будут засажены деревьями, чтобы создать «городские леса».

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