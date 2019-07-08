Улан-Удэ, , 13:53 — REGNUM

Ужасом и шоком назвала нецензурную ругань грузинского журналиста в эфире телеканала «Рустави-2» генеральный директор газеты «Номер один» (Бурятия) Виктория Логинова.

«В России за нецензурщиной очень рьяно следит Роскомнадзор, кажется, в 2013 году приняли закон. Иногда они, конечно, перегибают палку в своем рвении. Но в целом это правильно. Что касается Грузии, у них, видимо, подобного закона нет, но есть же этика», — считает она.

Она назвала выражения журналиста недопустимыми:

«Зря что ли человечество правила этикета и нормы морали придумало».

«Ощущение тявканья от бессилия», — добавила директор.

Главный редактор «МК в Бурятии» Станислав Белобородов считает, что «тут даже обсуждать нечего».

«Это не позволительно не только журналистам, это вообще из рамок вон. Карма настигнет», — отметил он.

Напомним, скандальное выступление грузинского журналиста, обрушившегося с грязной бранью на российского президента Владимира Путина и его покойных родителей, вызвало резко негативную реакцию не только в России, но и в самой Грузии. Руководству канала «Рустави-2» пришлось принести извинения за журналиста.

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