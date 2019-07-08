г. Гдов, 8 июля 2019, 13:24 — REGNUM
В Гдове Псковской области во время военно-спортивной игры «Зарница» дети нашли фрагмент чугунной пушки, сообщает группа «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».
В ходе игры дети под присмотром взрослых преодолевали «минные поля»: искали бутафорские мины с настоящим миноискателем и щупами. В ходе игры и был найден фрагмент разбитой пушки весом не менее 70 кг.
Руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга высказал предположение, что это пушка XVII века, когда шведские войска неоднократно подступали к Гдову.
Город Гдов возник как форпост древнего Пскова. Впервые город был упомянут в летописи в 1323 году. Мощные стены Гдовской крепости не раз принимали на себя удары иноземцев, а к концу Ливонской войны Гдов считался едва ли не самым защищенным городом Северо-запада страны. В 1611—1614 гг. шведские войска пять раз подступали к Гдову. В 1613 году шведам удалось захватить город, но он был вскоре освобожден. Затем город был взят в 1614 году — осадой Гдова лично руководил шведский король Густав II Адольф. Шведы властвовали в Гдове с 1614 по 1621 годы.
Находку разместили в усадьбе Коновницыныхв деревне Кярово, рядом с памятником герою войны 1812 года Петру Коновницыну.