г. Гдов, , 13:24 — REGNUM

В Гдове Псковской области во время военно-спортивной игры «Зарница» дети нашли фрагмент чугунной пушки, сообщает группа «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе игры дети под присмотром взрослых преодолевали «минные поля»: искали бутафорские мины с настоящим миноискателем и щупами. В ходе игры и был найден фрагмент разбитой пушки весом не менее 70 кг.

Руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга высказал предположение, что это пушка XVII века, когда шведские войска неоднократно подступали к Гдову.

Находку разместили в усадьбе Коновницыныхв деревне Кярово, рядом с памятником герою войны 1812 года Петру Коновницыну.