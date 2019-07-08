Красногорск, , 13:16 — REGNUM

В Московской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Ведомство ссылается на прогноз ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно нему 8 июля до 21:00 ожидаются гроза и дождь с порывами ветра до 15 м/с.

В МЧС дают рекомендации жителям на случай непогоды. В частности, при граде советуют по возможности не выходить из дома, а находясь на улице нужно постараться найти укрытие. Автовладельцам рекомендуют прекратить поездку и держаться подальше от стекол.

Как сообщало ИА REGNUM, днем температура воздуха в Москве. по прогнозу синоптиков, составит +21…+23 градуса, в Подмосковье +18…+23 градуса, ветер юго-западный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 июля