Пятигорск, Ставропольский край, , 13:06 — REGNUM

Представители крупных компаний, в том числе таких гигантов, как «Газпром» и «Лукойл», примут участие в работе десятого северокавказского молодёжного форума «Машук», который пройдёт в городе Пятигорске с 9 по 30 августа. Среди участников мероприятия будут разыграны рабочие кейсы, а наиболее отличившиеся получат возможность трудоустроиться в различных организациях. Об этом 8 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель дагестанской делегации Илгар Лелаев.

Напомним, северокавказский форум «Машук» проводится в Ставропольском крае, у подножия одноимённой горы, и ежегодно открывает свои двери для нескольких тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 2006 года для участия в форуме также привлекаются представители других округов России и зарубежья.

«Форум в этом году станет площадкой для обмена между работодателями и участниками. Образовательную программу будут представлять организации, которые уже функционируют как на территории субъектов СКФО, так и по всей России. В их числе «Газпром», «Лукойл», «Денеб» (лидер дагестанского рынка безалкогольных напитков), «Киргу» (один из крупнейших торговых домов в Дагестане) и т. д. Эти организации будут разыгрывать кейсы среди участников, и наиболее отличившиеся ребята получат возможность трудоустроиться. Для молодёжи это хорошая возможность показать себя с лучшей стороны и получить работу в солидной организации», — сообщил собеседник.

Ключевым моментом форума «Машук» каждый год становится грантовый конкурс, в ходе которого физические лица и некоммерческие организации имеют шанс представить экспертной комиссии свои проекты и выиграть деньги на их реализацию.

Дагестанская делегация традиционно является одной из самых успешных в грантовом конкурсе. Так, в 2018 году республика стала лидером по количеству грантообладателей (поддержку получило 80 проектов) и заняла второе место по общему объёму выигранных грантов, сумма которых составила 18,6 млн рублей. Годом ранее, в 2017 года, молодые активисты и НКО республики выиграли около 25 млн рублей, что стало рекордным показателем республики за всю историю форума.

«В этом году от Дагестана будет участвовать 525 человек. У нас стоит задача представить больше проектов, чем обычно, поскольку увеличился грантовый фонд форума. Если в 2018 году он составлял 82,3 млн рублей, то в этом году он увеличился до 115 млн рублей, что является хорошим подспорьем для нашей молодёжи», — отметил Илгар Лелаев.

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В конце текущей недели, 13 и 14 июля, в городе Махачкале пройдут итоговые предмашуки — мероприятия, в ходе которых молодые люди защищают свои проекты перед региональными экспертами. Соискатели получают оценки по таким критериям, как актуальность проекта, новизна, практическая значимость и так далее, и самые успешные попадают в состав делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный «Машук» станет первым за десять лет, который включит в себя не две смены, как ранее, а три: «Направления прорыва» (9−16 августа), «Гражданское общество» (16−23 августа) и «Я — лидер» (23−30 августа). Общее количество участников составит около трёх тысяч человек. В работе форума традиционно примут участие представители власти, общественники, известные деятели культуры и именитые спортсмены.

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