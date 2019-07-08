Улан-Удэ, , 13:11 — REGNUM

Ругань и выражения, звучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», в журналистике недопустимы, но есть одно «но». Об этом заявил известный бурятский журналист Андрей Аносов, комментируя нецензурное выступление грузинского журналиста Георгия Габуния.

«Для них же это уже что-то из сферы войны, ведь по крайней мере часть грузинского общества воюет с нами в своей голове», — отметил он.

А состояние войны предполагает уже другое изменение, и это уже совсем не журналистика.

«Если вспомнить историю с «убей немца», тут то же самое. Другое измерение, не журналистика уже, разумеется. И я не говорю, что «можно или нельзя». Вот он для себя решил, что так можно, потому что, видимо, до такой степени считает Путина своим личным врагом», — отметил журналист.

Напомним, журналист главного оппозиционного канала Гpузии «Рустави 2» адpесовал пpезиденту России Владимиpу Путину выступление, полное матерных слов. Причем покрыл он нецензурной бранью не только самого президента, но и его покойных мать и отца. Высшие должностные лица Гpузии уже осудили это выступление, а в центре Тбилиси собрались простые жители страны, протестуя против провокации канала.

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