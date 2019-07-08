Джакарта, , 12:56 — REGNUM

Угольная шахта Омбилин, расположенная недалеко от города Савалунто в индонезийской провинции Западная Суматра, была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Посол Индонезии в Баку выразил благодарность государствам-членам ЮНЕСКО за поддержку и положительные рекомендации по выдвижению этого индонезийского объекта.

В Индонезии насчитывается 9 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, включая храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан, место археологических раскопок Сангиран, национальные парки Комодо, Лоренца и тропические леса Суматры.

Напомним, совещание комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в Баку (Азербайджан) с 30 июня по 10 июля 2019 года.

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