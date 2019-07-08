Казань, , 13:10 — REGNUM

Жители Татарии активно обсуждают ситуацию с нецензурным выступлением журналиста главного оппозиционного телеканала Грузии «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина, которое уже осудили высшие должностные лица Гpузии. Мнение жителей республики сводится к тому, что нецензурная брань недопустима ни в каком виде, а тем более «нельзя допускать оскорблений первого лица». Жители республики отмечают, что это «тот случай, когда речь произвела эффект, обратный ожидаемому», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Кто дал право этому журналисту оскорблять?», «Никто не имеет права на мат в адрес президента России. Посмотрел и ужаснулся. Очередная тупая провокация. Кто за этим стоит?», «Тот случай, когда речь произвела эффект, обратный ожидаемому», «Он — наш президент, нашей России, а значит, катят бочку на нас…», «Ты можешь иметь своё мнение, но оскорблять нельзя», «Оскорблять мёртвых защитников Ленинграда — большой храбрости не надо. Оскорбляя их — оскорбили меня», «Нельзя допускать оскорблений первого лица страны и защитников Отечества. Иначе себя уважать перестанем. Нужна жёсткая ответная реакция», — пишут в сообщениях жители республики.

Напомним, по итогам президентских выборов — 2018 за Владимира Путина в Татарии проголосовали 82,09% избирателей.

Напомним, ведущий Георгий Габуния в передаче на телеканале «Рустави 2», бенефициаpом котоpого выступает Михаил Саакашвили, выступил в адрес Владимира Путина с использованием нецензурной брани самого гpязного свойства. Высшие должностные лица Гpузии, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, осудили это выступление. В ответ на извинения Зурабишвили в официальном твиттер-аккаунте возник шквал комментариев.

«Безнаказанность порождает безнаказанность — будут новые провокации. Вы не нас унизили, вы свою страну до уровня рюмочной опустили», — отмечается в одном из них.

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