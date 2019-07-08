Казань, 8 июля 2019, 13:10 — REGNUM
Жители Татарии активно обсуждают ситуацию с нецензурным выступлением журналиста главного оппозиционного телеканала Грузии «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина, которое уже осудили высшие должностные лица Гpузии. Мнение жителей республики сводится к тому, что нецензурная брань недопустима ни в каком виде, а тем более «нельзя допускать оскорблений первого лица». Жители республики отмечают, что это «тот случай, когда речь произвела эффект, обратный ожидаемому», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, по итогам президентских выборов — 2018 за Владимира Путина в Татарии проголосовали 82,09% избирателей.
Напомним, ведущий Георгий Габуния в передаче на телеканале «Рустави 2», бенефициаpом котоpого выступает Михаил Саакашвили, выступил в адрес Владимира Путина с использованием нецензурной брани самого гpязного свойства. Высшие должностные лица Гpузии, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, осудили это выступление. В ответ на извинения Зурабишвили в официальном твиттер-аккаунте возник шквал комментариев.
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