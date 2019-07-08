Душанбе, , 12:51 — REGNUM

Члены правительства Таджикистана и главы министерств и ведомств республики были призваны на военные сборы на полигоне Фахрабад. Об этом 8 июля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на начальника пресс-центра министерства обороны республики Орифа Нозимиена.

По его словам, высокопоставленные чиновники прошли как теоретические, так и практические занятия. В частности, члены правительства и министры ознакомились с военной техникой, а также приняли участие в стрельбах. Учения проходили с 5 по 6 июля.

Напомним, с 3 по 4 июля в Таджикистане прошли полевые симуляционные учения по реагированию на чрезвычайную ситуацию, связанную с массовым потоком беженцев. Учения проводились для определения готовности государственных структур и гуманитарных партнёров к действиям в чрезвычайной ситуации.

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