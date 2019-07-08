Пермь, , 12:37 — REGNUM

В Перми вынесен приговор директору юридического агентства и бывшему заместителю руководителя отдела выездных налоговых проверок № 2 ИФНС России по Ленинскому району города. Они признаны виновными в покушении на хищение чужого имущества, с использованием служебного положения в крупном размере путем обмана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что с января по 8 мая 2018 года фигуранты, действуя по предварительному сговору, сообщали директору коммерческой организации ложную информацию. В частности, речь шла о возможности принятия решения об уменьшении сумм доначисленных налогов и сборов по результатам выездной налоговой проверки проведенной в фирме. Однако для этого необходимо было передать взятку в сумме 1 млн рублей должностным лицам, занимающим руководящие должности в районной ИФНС.

В действительности же юрист и экс-налоговик намеревались присвоить себе денежные средства. После передачи денег они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю.

Суд приговорил директора юридического агентства к двум годам лишения свободы, а экс-сотрудника налоговой службы к двум с половиной годам. Также обоим фигурантам назначен штраф в 70 тыс. рублей (каждому).